AFYONKARAHİSAR - TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
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|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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|-
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