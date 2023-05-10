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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

SUSUZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

SUSUZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %0
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %0
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SUSUZ
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 7,061 | Katılım Oranı: %83.2
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %35.522,027 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %30.531,742 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %28.921,650 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.64265 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.2514 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.148 oy
%100
Seçmen Sayısı: 7,608 | Katılım Oranı: %72.58
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.262,134 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %35.541,932 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %25.21,370 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,116 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,481 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%36.33 2,072 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.61 1,746 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.53 1,114 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.49 370 oy 0
İyi Parti
%6 342 oy 0
Saadet Partisi
%0.44 25 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.33 19 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 16 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı