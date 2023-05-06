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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KAYSERİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
BAĞIMSIZ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TALAS
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 954,408 | Katılım Oranı: %90.6
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %70.31594,346 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %18.61157,336 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.9875,921 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.139,587 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.816,875 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.151,257 oy
%100
Seçmen Sayısı: 887,285 | Katılım Oranı: %82.61
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %66.13474,516 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %32.02229,790 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.8513,266 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 615,252 oy 0
Millet İttifakı
%0 213,709 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.6 429,421 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.9 185,831 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.21 103,603 oy 0
İyi Parti
%11.23 95,270 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.91 16,193 oy 0
Saadet Partisi
%1.75 14,836 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 1,479 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 1,274 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.09 795 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı