ALTINTAŞ SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ASLANAPA
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EMET
Açılan Sandık Oranı %0
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GEDİZ
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HİSARCIK
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MERKEZ
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PAZARLAR
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ŞAPHANE
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SİMAV
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TAVŞANLI
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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ALTINTAŞ
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ASLANAPA
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EMET
Açılan Sandık Oranı %0
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GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %0
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HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %0
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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