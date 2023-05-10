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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KORKUT SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KORKUT CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
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VARTO
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KORKUT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BULANIK
Açılan Sandık Oranı %0
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HASKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
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KORKUT
Açılan Sandık Oranı %0
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MALAZGİRT
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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VARTO
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 13,964 | Katılım Oranı: %84.59
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %65.277,514 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %29.853,437 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %2.92336 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.19137 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.6575 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1214 oy
%100
Seçmen Sayısı: 13,648 | Katılım Oranı: %85.88
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %70.968,091 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %27.83,170 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %1.25142 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 3,096 oy 0
Millet İttifakı
%0 557 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%65.33 7,501 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.03 2,988 oy 0
İyi Parti
%2.82 324 oy 0
Hür Dava Partisi
%2.56 294 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.19 137 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%0.94 108 oy 0
Saadet Partisi
%0.84 96 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 33 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı