Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER NİĞDE ULUKIŞLA
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ULUKIŞLA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ULUKIŞLA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ULUKIŞLA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,030 | Katılım Oranı: %88.67
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.876,822 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %33.734,614 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.111,930 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.11152 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.682 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.5880 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,292 | Katılım Oranı: %80.58
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %49.736,757 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.686,614 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.6217 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,865 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,548 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.75 4,517 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%27.64 3,812 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.28 3,348 oy 0
İyi Parti
%11.9 1,641 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.71 236 oy 0
Saadet Partisi
%0.69 95 oy 0
Vatan Partisi
%0.64 88 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.39 54 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı