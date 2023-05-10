KAYNARCA SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|
|
%0
0
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADAPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
AKYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ARİFİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ERENLER
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
FERİZLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GEYVE
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
HENDEK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAPÜRÇEK
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARASU
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KOCAALİ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
PAMUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SAPANCA
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SERDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TARAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0