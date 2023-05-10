GEMEREK SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRÜN
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KANGAL
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKIŞLA
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SUŞEHRİ
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIZELİ
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ZARA
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
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ALTINYAYLA
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %0
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %0
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %0
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %0
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %0
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