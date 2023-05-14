-
Fulya Durak Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Samed Balçık
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Özgür Baran Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Cihan İlter
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Ahmet Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Furkan Nejdet İncedere
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Efe Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmed Yuşa Ergüven
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Hüseyin Gülşen
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge
-
Doğukan Baybars
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 2. Bölge