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Abdurrahman Bilir
Zafer Partisi
Adana
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Adem Ocak
Zafer Partisi
Adana
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Ömer Faruk Cerit
Zafer Partisi
Adana
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Şeref Yorgancı
Zafer Partisi
Adana
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İsmail Hakkı Erdoğmuş
Zafer Partisi
Adana
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Hakan Kuşcu
Zafer Partisi
Adana
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Fatma Yağmur Şahbaz
Zafer Partisi
Adana
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Abdullah Çitci
Zafer Partisi
Adana
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Ercan Afşar
Zafer Partisi
Adana
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Emre Güler
Zafer Partisi
Adana
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Abdullah Tanrıkulu
Zafer Partisi
Adana
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Yarkın Koçar
Zafer Partisi
Adana
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Gökhan Sarıkaya
Zafer Partisi
Adana
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Ahmet Güngör
Zafer Partisi
Adana
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Talha Nuri Yılmaz
Zafer Partisi
Adana