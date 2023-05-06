İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

%100
11.366.352
%87.82
9.982.451
9.888.159
94.292
|İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|
İSTANBUL GENELİ AÇILAN SANDIK %100
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
28 MAYIS 2023 14 MAYIS 2023
% OY SAYISI % OY SAYISI
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%25.82 2.952
%25.1 2.932
|
%74.18 8.480
%72.21 8.435
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%63.68 120.223
%61.6 120.056
|
%36.32 68.556
%33.36 65.011
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.75 117.392
%40.38 115.946
|
%58.25 163.811
%55.23 158.578
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.07 109.389
%40.84 108.884
|
%57.93 150.617
%54.63 145.679
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.68 267.903
%57.9 266.695
|
%40.32 180.989
%37.03 170.589
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.49 186.256
%48.98 185.639
|
%49.51 182.653
%46.13 174.808
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%23.8 35.034
%23.14 34.781
|
%76.2 112.171
%73.52 110.502
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.88 152.484
%53.14 151.496
|
%45.12 125.373
%42.05 119.903
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.76 92.993
%51.01 92.500
|
%47.24 83.273
%42.83 77.678
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%17.48 20.656
%16.86 20.338
|
%82.52 97.506
%80.48 97.080
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.19 89.303
%52.07 87.844
|
%45.81 75.484
%42.57 71.809
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.26 99.492
%40.98 99.014
|
%57.74 135.916
%54.48 131.624
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%49.82 71.004
%48.55 70.844
|
%50.18 71.508
%47.34 69.073
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%44.7 76.751
%43.45 76.400
|
%55.3 94.944
%51.94 91.333
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.01 23.276
%41.62 22.980
|
%56.99 30.836
%53.54 29.562
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.19 95.976
%49.33 94.793
|
%48.81 91.524
%45.33 87.105
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%64.33 177.426
%62.15 177.137
|
%35.67 98.393
%32.39 92.315
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %100
|
%45.96 249.409
%44.62 250.842
|
%54.04 293.289
%50.97 286.507
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.91 129.824
%46.38 129.077
|
%52.09 141.177
%48.58 135.204
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.99 120.078
%52.84 120.051
|
%46.01 102.325
%43.08 97.879
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%56.99 176.378
%55.25 175.747
|
%43.01 133.122
%39.64 126.073
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100
|
%54.05 93.439
%52.44 93.345
|
%45.95 79.429
%42.5 75.647
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100
|
%17.56 60.734
%16.85 59.284
|
%82.44 285.217
%80.58 283.482
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%52.5 152.082
%50.82 151.320
|
%47.5 137.578
%43.84 130.541
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100
|
%42.16 137.097
%40.71 135.880
|
%57.84 188.084
%54.39 181.556
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%43.98 217.758
%42.36 216.223
|
%56.02 277.382
%51.83 264.559
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%37.53 132.304
%36.26 130.750
|
%62.47 220.185
%59.43 214.282
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100
|
%55.68 266.439
%53.44 263.472
|
%44.32 212.044
%40.74 200.861
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%50.19 150.876
%48.64 150.498
|
%49.81 149.723
%47.06 145.594
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100
|
%40.52 92.310
%39.12 90.935
|
%59.48 135.487
%56.37 131.038
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.18 15.711
%48.75 15.188
|
%48.82 14.986
%45.85 14.285
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%41.72 54.870
%40.04 54.056
|
%58.28 76.644
%54.97 74.220
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%28.73 49.574
%28.02 49.410
|
%71.27 122.972
%68.67 121.103
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%67.13 142.000
%65.17 141.816
|
%32.87 69.523
%30.55 66.492
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100
|
%59.67 198.728
%58.26 198.292
|
%40.33 134.322
%37.72 128.388
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100
|
%48.8 89.483
%46.67 87.903
|
%51.2 93.899
%47.45 89.376
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100
|
%53.74 252.143
%51.92 250.158
|
%46.26 217.062
%42.93 206.839
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100
|
%47.08 165.781
%45.38 163.718
|
%52.92 186.362
%49.82 179.704
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100
|
%51.58 82.419
%50.07 82.436
|
%48.42 77.366
%44.98 74.058