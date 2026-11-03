Yeniasır TV Ekonomi Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Memur, emekli ve asgari ücret zammında yeni hesap

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Memur, emekli ve asgari ücret zammında yeni hesap

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