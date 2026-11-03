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Yeniasır TV Ekonomi Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Memur, emekli ve asgari ücret zammında yeni hesap

Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Memur, emekli ve asgari ücret zammında yeni hesap

TÜİK merakla beklenen ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,58 oldu.Yıllık ise 29,77 olarak açıklandı. Verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 8,28'e ulaşırken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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