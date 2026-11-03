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Ekim ayı enflasyonu belli oldu! Memur, emekli ve asgari ücret zammında yeni hesap
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TÜİK merakla beklenen ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayı enflasyon oranı yüzde 2,58 oldu.Yıllık ise 29,77 olarak açıklandı. Verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 8,28'e ulaşırken, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı oluştu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, maaş zamlarına ilişkin hesaplamaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.