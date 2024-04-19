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Yeniasır TV Ekran Ateş Kuşları 51. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Ateş Kuşları 51. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Ateş Kuşları'nın bu akşam ekrana gelecek bölümünde Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan’a evlenme teklifi ediyor. Peki Sultan bu teklifi kabul edecek mi? İşte Ateş Kuşları'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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VİDEO DEVAM EDİYOR

Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak. Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır. Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek. Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak. Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

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