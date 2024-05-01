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Yeniasır TV Yaşam Balıkesir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

Balıkesir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki tır alev alev yandı | Video

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki tır alev alarak yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambar malzemeleri yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. D.O. idaresindeki 35 BSK 250 plakalı tırın dorsesi, Balıkesir-Bursa kara yolu Karapürçek mevkisinde tekerlerindeki körük sisteminde oluşan arıza nedeniyle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümesi nedeniyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen dorsede, boya, gübre, jeneratör, oyuncak ve tüp gibi ambar malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.

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