yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Ekran Gözleri Karadeniz 2. bölüm fragmanı

Gözleri Karadeniz 2. bölüm fragmanı

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Aşk ve Gözyaşı’ndan yeni fragman | Çok yakında atv’de
Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni fragman | Çok yakında atv'de 1.09.2025 11:40:05
Selen Görgüzel dansıyla sosyal medyanın diline düştü
Selen Görgüzel dansıyla sosyal medyanın diline düştü 17.06.2025 11:27:58
Aile Saadeti Atv’de başlıyor
Aile Saadeti Atv'de başlıyor 16.06.2025 12:31:59
Kuruluş Osman sezon finali fragmanı
Kuruluş Osman sezon finali fragmanı 3.06.2025 13:56:31
Bir Gece Masalı’nda nefes kesen final
Bir Gece Masalı'nda nefes kesen final 2.06.2025 11:13:06
Başka Bir Gün final bölümü fragmanı
Başka Bir Gün final bölümü fragmanı 9.04.2025 14:15:12
Atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’ın yayın tarihi belli oldu
Atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yayın tarihi belli oldu 26.03.2025 15:24:27
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 20.03.2025 13:21:59
Başka Bir Gün’den heyecan dolu fragman
Başka Bir Gün'den heyecan dolu fragman 18.03.2025 11:13:04
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 9.03.2025 16:09:25
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 4.03.2025 13:33:45
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı
Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı 3.03.2025 12:43:27
Can Borcu 11. yeni bölüm fragmanı izle | video
Can Borcu 11. yeni bölüm fragmanı izle | video 1.03.2025 12:55:06
VİDEO DEVAM EDİYOR
Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir. İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.
EN YENİ VİDEOLAR
Bursa’’da yürekler ağza geldi: Anne önce kızını sonra kendini 3. kattan aşağı attı
Bursa''da yürekler ağza geldi: Anne önce kızını sonra kendini 3. kattan aşağı attı
İzmir Torbalı’da eğitim uçağı düştü!
İzmir Torbalı'da eğitim uçağı düştü!
İzmir’deki görüntüler büyük tepki çekmişti! O çocuklar koruma altına alındı
İzmir'deki görüntüler büyük tepki çekmişti! O çocuklar koruma altına alındı
Başkan Erdoğan Şangay Zirvesi’nde konuştu
Başkan Erdoğan Şangay Zirvesi'nde konuştu
Aşk ve Gözyaşı’ndan yeni fragman | Çok yakında atv’de
Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni fragman | Çok yakında atv'de
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan bebek müjdesi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan bebek müjdesi