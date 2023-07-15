15 Temmuz'da ilk hedef Başkan Erdoğan'dı! O gece Marmaris'te neler yaşandı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/15-temmuzda-ilk-hedef-baskan-erdogandi-o-gece-marmariste-neler-yasandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının hemen ardından suikast timinin saldırdığı oteldeki izler muhafaza ediliyor. Binada o gece ortaya çıkan tahribata dokunmayan otel yönetimi, yapı ve odalardaki kurşun izleri ile kırılan tüm malzemeleri odaların kapılarına demir korkuluk yaptırarak koruma altına aldı. Başkan Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle sürekli olarak korunuyor. Marmaris'te o gece yaşananları A Haber'den Vural Efecik aktardı.