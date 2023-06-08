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    Yeniasır TV Gündem 9 kente 9 yeni Millet Bahçesi: Açılışlarını Başkan Erdoğan yaptı

    9 kente 9 yeni Millet Bahçesi: Açılışlarını Başkan Erdoğan yaptı

    Giriş Tarihi: 08.06.2023, 14:52

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ''Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1 m 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir'' ifadelerini kullandı.

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