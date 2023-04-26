Açılış programlarında erteleme yok! İşte Başkan Erdoğan’ın yoğun temposu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/acilis-programlarinda-erteleme-yok-iste-baskan-erdoganin-yogun-temposu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden bu yana arada Ramazan ayı da dahil olmak üzere çok yoğun bir programı geride bırakan Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirdi. Başkan Erdoğan, yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü belirterek, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan siyasilerden de Başkan Erdoğan için peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yaptığı açılış ve miting programları...