AK Parti'de büyük kongre günü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/ak-partide-buyuk-kongre-gunu-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin düzenleneceği Ankara Spor Salonu'nun dışında kendisini bekleyen partililere hitap etti. Erdoğan, "Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz." dedi. Kongrede önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK'sından, FETÖ ve DEAŞ'ına kadar döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.