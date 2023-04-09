AK Parti’nin milletvekili adayları belli oldu | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/ak-partinin-milletvekili-adaylari-belli-oldu-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığı listede, kabinede yer alan bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Tuğrul Türkeş, Ankara 1. Bölge 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara 3. Bölge 1.sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. Detayları Rüya Akkuş aktardı.