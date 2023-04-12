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    Yeniasır TV Gündem AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 12.04.2023, 16:26

    Ankara metro hattında kilit nokta olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açıldı. Açılışa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak "Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdürüceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 7'li koalisyona yönelik sert mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendileri dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

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    Başkan Erdoğan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "FETÖ tüm mensuplarıyla 7'li masanın fedailiğine soyunmuş durumda." dedi. "Kandil'den verilen talimatlarla yol yürüyorlar." ifadelerini kullandı.

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