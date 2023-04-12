AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/akm-gar-kizilay-metro-hatti-acildi-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ankara metro hattında kilit nokta olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açıldı. Açılışa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak "Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdürüceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan 7'li koalisyona yönelik sert mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendileri dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.