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Antalya Havalimanı yeni terminal binaları açıldı! Başkan Erdoğan: Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizi anlayamaz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Havalimanı Yeni Terminal Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk. Antalya Havalimanımız 82 milyon misafire 'Hoş geldiniz' diyebilecek kapasiteye kavuştu' ifadelerini kullandı.

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