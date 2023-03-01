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    Yeniasır TV Gündem Artçılar ne kadar sürecek? Uzman isim açıkladı

    Artçılar ne kadar sürecek? Uzman isim açıkladı

    Giriş Tarihi: 01.03.2023, 10:53

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası bölgede artçılar sürüyor. 11 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yıkıldı binlercesi de ağır hasar alarak kullanılamaz duruma geldi. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede fay hatlarını inceleyen Prof. Dr. Sözbilir, normal şartlarda 50-100 metrede görülen sıvılaşmayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kilometrelerce uzunluğunda tespit ettiklerini belirtmişti. Peki bölgede artçı depremler ne kadar sürecek? İşte detaylar...

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