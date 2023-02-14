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    Asrın felaketi 85 saniye sürdü! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı | Video

    Giriş Tarihi: 14.02.2023, 10:03

    6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlere ait gelen kamera görüntüsü felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde depremin tam 85 saniye sürdüğü görüldü.

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    Depremin yıkıcı etkisinin en şiddetli yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da resmi kurumların elektrik kesintilerinde kayıt aldığı deprem anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Deprem sırasında yayılan ses ve yeryüzünün sallanışı korku filmlerini aratmazken depremin tam olarak 85 saniye sürdüğü görüldü.

    Binlerce binanın yıkılmasına, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan zelzelenin önce hafif olarak başladığı daha sonra ise şiddetini iyice arttırdığı görüldü. Ardından depremin 75'inci saniyesinden sonra sarsıntıların yavaşlayarak devam ettiği kaydedildi.

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