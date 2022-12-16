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    Yeniasır TV Gündem Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Dev projenin açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Avrupa’nın en büyük doğal gaz deposu! Dev projenin açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 16.12.2022, 16:12

    Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete aldı. Türkiye'nin ilk yer altı doğalgaz tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi artırılarak, 4 milyar 600 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis bu adımla, Avrupa'nın en büyük gaz depolama alanı haline geldi. Başkan Erdoğan, Silivri Yeraltı Doğal gaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Açılışla birlikte Silivri Avrupa'daki en büyük yer altı gaz depolama tesisi haline gelmiştir" diyen Başkan Erdoğan, "Tesis günlük 75 milyon geri üretim kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.

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