Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Başkan Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor

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