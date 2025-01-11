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Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Başkan Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu Açılışı'nda açıklamalarda bulundu. Otoyol ile birlikte Aydın-Denizli arasında 2 saati bulan yolculuk süresinin 1 saatin altına ineceğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım süresi birbirine eşit hale geliyor. Zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu 61 ton azaltmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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