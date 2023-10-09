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    Yeniasır TV Gündem Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

    Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 09.10.2023, 11:27

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Güler: "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    MSB paylaşımında, şu ifadelere kullandı:

    PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'nde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlanyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir. icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

    Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

    Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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