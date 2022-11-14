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    Bakan Soylu açıkladı: Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının talimatı Kobani'den! Saldırgan PKK bağlantısını itiraf etti

    Giriş Tarihi: 14.11.2022, 12:28

    Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını kabul etmediklerini söyleyen Bakan Soylu, "Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçacaktı. Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede terör örgütünün talimatı çok açık bir şekilde teröristin öldürülmesi şeklinde. Teröristi öldürüp olayı çözmemizi engellemek istediler. Teröristi yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı." ifadelerini kullandı.

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