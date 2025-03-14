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Başkan Erdoğan: 37 bin hekim dışı personel alınacak

on dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sağlık ordumuzun özverisine salgında depremde şahit olduk. Zor günlerimizde gösterdiğiniz fedakarlıkların milletimiz tarafından her zaman şükranla yad edileceğiniz bilmenizi isterim' dedi. Bu sene 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının müjdesini veren Erdoğan ayrıca, muhalefetin 'israf' dediği hastanelerde binlerce can kurtarıldığını ifade ederek, 'Hastanelerimizdeki yoğunluğun azaltılmasını sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

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