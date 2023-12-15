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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan açıkladı! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

    Başkan Erdoğan açıkladı! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

    Giriş Tarihi: 15.12.2023, 14:24

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verirken, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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