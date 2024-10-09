Başkan Erdoğan açıkladı: Ceza infaz hükümleri değişiyor | VİDEO
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Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek boynumuzun borcudur." ifadelerine yer verdi. 'Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız' diyen Erdoğan, ceza infaz hükümlerindeki yeni düzenlemeleri paylaştı. 'Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız' diyen Erdoğan, ceza infaz hükümlerindeki yeni düzenlemeleri paylaştı.