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Başkan Erdoğan açıkladı: İhracat 262 milyar dolarla rekor kırdı | video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 İhracat Rakamları Açıklanması programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin 2024'te 15 bin doları aşmasını, 2025'te ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "2024 yılı Aralık ayında ihracatımız yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı ihracat rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.

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