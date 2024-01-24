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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video

    Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video

    Giriş Tarihi: 24.01.2024, 13:15

    Son dakika haberi... AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının ardından bugün Ankara'nın ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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