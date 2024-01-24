Başkan Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-acikladi-iste-ak-parti-ankara-ilce-belediye-baskan-adaylari-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarının ardından bugün Ankara'nın ilçe adaylarını açıkladı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.