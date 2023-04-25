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    Başkan Erdoğan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu | Video

    Giriş Tarihi: 25.04.2023, 16:24

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, asrın felaketiyle ilgili "60 ülke ve uluslararası kuruluş 250 bine yakın çadır sevk etti. 34 sahra hastanesi kuruldu. Dost ve kardeş ülkeler, mali destek taahhütünde bulundu. Kara gün dostlarımızı Kara tanıyoruz. Her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde göstermeyi sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, "Depremle mücadelenin sembolleşen isim ve ekiplerinden yerli ve yabancı 55 bin kişiye Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanı takdim edilecek" ifadelerini kullandı.

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