Başkan Erdoğan: Fırsatçılarla mücadelede asla taviz vermeyeceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-firsatcilarla-mucadelede-asla-taviz-vermeyecegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>