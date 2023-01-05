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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez

    Başkan Erdoğan: İcraatlerimize vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez

    Giriş Tarihi: 05.01.2023, 13:24

    Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu. 'Bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez' diyen Erdoğan, ''Her geçen gün Cumhur İttifakı ile 6'lı derme çatma masa arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız, daha kendi meselelerini çözmekten aciz 6'lı masa denilen ekipten hiçbir fayda görmeyeceğini biliyor. Yabancı danışmanı ile görüntülü konuşmayı teknoloji sananlar, teknoloji özürlü olduğu ortaya koydu'' ifadelerini koydu.

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