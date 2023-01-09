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    Başkan Erdoğan, İklime Dayalı Pakistan Konferansı'na video mesaj gönderdi | Video

    Giriş Tarihi: 09.01.2023, 11:33

    Başkan Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e davetleri için teşekkürlerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ve afetle mücadele konusundaki küresel mücadeleye katkı sağlamak bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.

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