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    Başkan Erdoğan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü | Video

    Giriş Tarihi: 22.01.2024, 15:27

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü. Erdoğan "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık" ifadesini kullandı.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü

    Başkan Erdoğan, "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum." dedi.

    Erdoğan, "Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun." diye konuştu.

    Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

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