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Başkan Erdoğan: İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulmaz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Scholz'u Dolmabahçe'de yer alan Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İki liderin bir araya gelmesiyle Türk-Alman ilişkilerine dair önemli konuların yeniden ele alındı. İkili görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyen Scholz'a yanıt olarak, "F-35'lerle iyi vurdunuz mu diyelim' ifadelerini kullandı.

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