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Başkan Erdoğan: Kadınlar AK Parti ile birlikte hak ettiği değeri görmeye başladı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu. "Kadınların başörtülerinden dolayı okuması ve üniversite eğitimi görme hakları kısıtlanıyordu." diyen Başkan Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek "Üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizlerdiniz." ifadesini kullandı. Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kadınlar AK Parti ile birlikte hak ettiği değeri görmeye başladı. Kadınların güçlü bir şekilde temsil edilmesini biz sağladık." dedi.

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Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BİZİM KONGRELERİMİZDE YUMRUKLAR DEĞİL YÜREKLER KONUŞUR"

"23,5 yıldır zorlu, çetin ve engebeli fakat bir o kadar da şerefli bir yolda sabırla yürüyoruz. Bu yolculuğumuzun her bri adımını milletimize hizmet aşkıyla katettik. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönlüne taht kurmanın çabası içinde olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kadın Kolları Başkanlığında görev yapmış eski başkanlarıma, görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.12 Ekim'de başladığımız kongrelerimizi bir bayrak yarışı anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yeni yüzlerle kadrolarımızı güçlendirerek kongre sürecini yönetiyoruz. Böylece kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşur. Gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor. Bir şölen havasında kongrelerimizi teker teker yapıyoruz.

Başkan olarak mesuliyeti son derece ağır bir vazifeyi üstlenen Tuğba Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hareketin içinden gelen bir kardeşimizdir. Her fırsatta vurguladığım bir hususu tekrar etmek istiyorum, bizim mücadelemiz şahsi ikbal, kişisel kariyer meselesi değildir. Hepimiz görevimiz ne olursa olsun ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz.

"BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ"

Dikkatinizi çekerim, biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz. Uzun ve yorucu bir maratonunu koşucularıyız. Bu yolda da enerjimizi, sabrımızı ve direncimizi kaybetmeden ipi göğüsleyene kadar durmadan konuşacağız. Unutmayınız; millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek, yarıştan kopmak gibi bir lükse şahsım dahil hiçbirimiz sahip değiliz.

Şahsi çıkar ve menfaatlerini siyasetlerinin merkezine yerleştirenler gibi olmadık, olmayacağız. Ben değil biz demeye devam edeceğiz. İmkanımız dermanımız oldukça hep birlikte tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

"BİZ KADINLARLA SİYASET DEDİK"

Türkiye'nin ekonomiden yönetime elde ettiği eşsiz kazanımlarda sizlerin çok büyük katkıları var. El ele verdik, Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Milli iradeyi hedef alan saldırıları birlikte püskürttük. Demokrasinin, adaletin yolunu sizlerle birlikte aştık. Tahriklere, provokasyonlara, karalamalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. İmkansız denilen reformlara birlikte imza attık.Türkiye'nin her meselesinde sizlerin görüşünü almaya önem verdik. Siyasete sadece nezih değil, kalite ve nitelik kazandırdınız. Siyasette kadınlara yönelik ön yargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz. Biz kadınlarla siyaset dedik.

"İKNA ODALARINI KURAN SİZLERDİNİZ"

Kadınların başörtülerinden dolayı okuması ve üniversite eğitimi görme hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP unutma, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz.

Bunlar bize kadın haklarından bahsediyor. Siz kadın haklarını yakalamak için çok fırın ekmek yersiniz. Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu.

Kadınlar hak ettiği değeri görmeye AK Parti ile birlikte başladı. Kadınların güçlü bir şekilde temsil edilmesini biz sağladık. Muhalefetin engelleyici tutumlarına rağmen bunları başardık.

Son 22 yılda yaşanan sessiz devrimi net bir şekilde görebiliyoruz. İş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 37'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı yüzde 25,3 iken şimdi yüzde 33'e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil siyasette de büyük atılımlar gerçekleştirdi. Yüzde 4,1'den yüzde 20'ye biz taşıdık.

Kadına karşı şiddeti nitelikli suç haline bizim iktidarlarımız getirmiştir. Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir.

Ayrımcı politikalar yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Birileri hale kabul etmekte zorlansa da dün dünde kalmıştır. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıkları eski Türkiye'de kalmıştır.

"GENİŞ BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ"

Millete hizmet süreklilik ister, adanmışlık ister. Bunun için ilk günden beri aşk ile koşan yorulmaz diyoruz. Bunun için kısa vadeli hesaplarla değil, çeyrek asra, yarım asra mührümüzü vuracak geniş bir vizyonla hareket ediyoruz.

Türkiye yaptığı stratejik hamlelerde bölgemizde ve dünyada önemli bir konuma gelmeye başladı. Ülkemizi özlemini duyduğu güç ve ağırlığa kavuşturuyoruz.

Suriye ile önemli kararlar aldık. Suriye yönetiminin yeni lider Ahmed Şara ile birçok konuyu ele aldık. Bu akşam Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Yarın depremin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Adıyaman'dayız. Önümüzdeki hafta bir Asya seyahatine çıkacağız.

CHP'YE TEPKİ: KIRMIZI KARTI BİRBİRLERİNE GÖSTERİYORLAR

Muhalefetin nelerle uğraştığına artık bakmak bile istemiyoruz. Bölgemizden bile haberleri yokç Koltuk kavgasına, parti için iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartla bir şey yapmak istediler. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra anladık ki kartları birbirine gösteriyorlarmış.

"HEDEFLERİMİZE DOĞRU KOŞAR ADIM GİDECEĞİZ"

Varsın onlar kırmızı ve sarı kartlarla oyun oynamaya devam etsinler, sol terör örgütlerinin jargonuyla konuşmayı sürdürsünler, biz şu anlamlı şiire ilham veren ruhla çalışacak, koşturacak, ülkemizi her gün bir seviye daha yukarı çıkarmanın derdinde olacağız. Hedeflerimize doğru koşar adım gideceğiz. Daha fazla hanenin kapısını çalıp daha fazla gönle gireceğiz. Unutmayın kale içeriden fethedilir."

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