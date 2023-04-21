<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-kentsel-donusumde-iki-mujdeyi-birden-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... AK Parti hükümeti projelerine hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin incisi mega kent İstanbul’un yenilenmesi için kritik dönemece giriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ‘Yüzyılın Dönüşümü’nün bugün başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda 1.5 milyonluk dönüşümün ilk temellerini atılacak. Tarihi dönüşüm projesinin temel atma ve anahtar teslim etme töreninde konuşan Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde iki müjdeyi birden açıkladı. Erdoğan, "İlk müjdemizin adı kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Vatandaşlarımız dönüşüme giren konutlarının maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. İkinci müjdemiz kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." dedi.