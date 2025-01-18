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Başkan Erdoğan Mersin'de: Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Batı'nın böl-parçala-yönet planının çöktüğünü belirterek 'Batı'nın böl-parçala-yönet taktiğiyle bölgede cirit atma dönemi bitmiştir.' dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan terörle mücadelede kararlılık vurgusunda bulunduğu konuşmasında da 'Bölücü örgüt bertaraf edilecek. Kazanan Türkiye olacak.' ifadelerini kullandı.

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