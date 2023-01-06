Başkan Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! Çiftçiye 250 bin TL destek kredisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-mujdeleri-pes-pese-siraladi-ciftciye-250-bin-tl-destek-kredisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Çiftçilerimize destek olmanın gayreti içindeyiz. Çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir'' ifadelerini kullandı. 'Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz' diyen Erdoğan, ''Çiftçilerimiz destek kredisini hasat dönemine kadar yapılacak her türlü harcamalar için kullanabilecek. Çiftçiye destek kredisini hayata geçiriyoruz. Faizi 9,75 vadesi 36 aya kadar olacak. İkinci ve üçüncü müjdelerimiz, tarımsal Kobi kredisi ve tarım borç transferi kredisidir. Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek'' açıklamasında bulundu.