Başkan Erdoğan: Sosyal medya kanalizasyona dönüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan acı olayı istismar etmek isteyen CHP'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Milletçe yüreğimiz yanıyor. Ama ana muhalefet sanki fırsat kolluyormuş gibi sorumsuzca açıklama yapıyor. Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik ederek korku yaymak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur.' dedi. Sosyal medyanın kanalizasyona dönüştüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, "Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf hatta saygın bir kişi olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor." dedi.