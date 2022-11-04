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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj

    Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj

    Giriş Tarihi: 04.11.2022, 10:15

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Hangi kademede olursa olsun, evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim altyapısının iyileştirilmesinden öğretmen kadromuzun güçlendirilmesine, yeni metotların uygulamaya konulmasından öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

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