 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AFAD - DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AFAD – DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Karadeniz'de sel riskinin azaltılması için 13 ilde çalışmaların başladığını vurgularken kentsel dönüşümün de bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Deprem bölgesinde her ay 10-15 bin konut teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan "Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek" dedi. İstanbul Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında çukura düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmesine de değinen Başkan Erdoğan "İstanbul'un göbeğinde çok basit önlemler alınmadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya çok sert tepki
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya çok sert tepki
Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı
Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Başkan Erdoğan: Ticarette hedef 60 milyar dolar
Başkan Erdoğan: Ticarette hedef 60 milyar dolar
Almanya Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj: PKK Irak’tan silinecek
Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj: PKK Irak'tan silinecek
Başkan Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti
Başkan Erdoğan: İsrail ve İran farklı konuşuyor
Başkan Erdoğan: İsrail ve İran farklı konuşuyor
Başkan Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Başkan Erdoğan: Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli’den önemli mesajlar
MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
74 ilde ’Mercek-17’ operasyonu! 707 silah ele geçirildi
74 ilde 'Mercek-17' operasyonu! 707 silah ele geçirildi
Başkan Erdoğan’dan Papa’ya Gazze mektubu
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu
VİDEO DEVAM EDİYOR

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Denizli’de panik anları! Sondaj çalışması sırasında patlama
Denizli'de panik anları! Sondaj çalışması sırasında patlama
Kütahya’da tilki ile dozer operatörü karşılaşınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı
Kütahya'da tilki ile dozer operatörü karşılaşınca ortaya gülümseten görüntüler çıktı
Muğla’da 2 minibüs alev alev yandı! O anlar kamerada
Muğla'da 2 minibüs alev alev yandı! O anlar kamerada
İzmir’de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi
İzmir'de Süper Lig coşkusu kavgaya döndü! Taraftarla esnaf birbirine girdi
Ben Bu Cihana Sığmazam 65. yeni bölüm fragmanı
Ben Bu Cihana Sığmazam 65. yeni bölüm fragmanı