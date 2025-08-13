Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda net mesajlar: Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi, asırlık hedefleriyle gençlerin buluşturacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız, kim hangi engeli çıkarırsa çıkarırsın sizlere terörün olmadığı Bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz" dedi. Öte yandan CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına hakkında da açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulucak. CHP vatandaşı Kerbela susuzluğuna mahkum etti." dedi.