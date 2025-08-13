Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda net mesajlar: Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ak-genclik-strateji-ve-istisare-kampi-kapanis-programinda-net-mesajlar-belediyeler-rusvetci-cetelerden-kurtulacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>