Başkan Erdoğan'dan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda net mesajlar: Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi, asırlık hedefleriyle gençlerin buluşturacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere kulak asmayacağız, kim hangi engeli çıkarırsa çıkarırsın sizlere terörün olmadığı Bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz" dedi. Öte yandan CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına hakkında da açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulucak. CHP vatandaşı Kerbela susuzluğuna mahkum etti." dedi.

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Çanakkale’de orman yangını! 3 nokta tahliye edildi! Havalimanı uçuşa kapatıldı
Sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin, kazada öldü
Balıkesir’deki depremde panik anları kamerada
Sakız seferinde panik: Yolcu gemisi kontrolden çıktı!
İzmir’de tehlikeli gösteri: Seyircinin üzerine sürdü
