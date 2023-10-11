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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 11.10.2023, 13:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı'nın kapısının açık olduğunu söylerken "Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İsrail-Hamas savaşına da değinen Başkan Erdoğan yaşananların bir savaş değil katliam olduğunun altını çizerken İsrail'in bir örgüt gibi değil devlet gibi davranması gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca uluslararası bir çağrı yaparken "Artık çocuklar ölmesin! Çatışmaların derinleşmesinin önüne geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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