Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı

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