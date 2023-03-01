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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda seçim mesajı: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır | Video

    Giriş Tarihi: 01.03.2023, 13:19

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev şudur, alt yapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, güvenli yerler inşa ederek hazırlık yapmaktır. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca "Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru-sıkı atanlara prim vermeyecektir." dedi.

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